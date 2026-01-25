Schüsse auf offener Straße: Mann schleppt sich schwer verletzt nach Hause

Großeinsatz der Polizei und der Kripo am Samstagabend Ahrensbök (Kreis Ostholstein). Dort wurde ein Mann durch Schüsse schwer verletzt. Was bisher bekannt ist:

Die Tat ereignete sich am späten Samstagabend. In der rund 8000-Seelen-Gemeinde waren plötzlich Schüsse zu hören. Ein Mann wurde auf offener Straße getroffen. Schwer blutend schleppte sich das Opfer noch rund 100 Meter bis zu seiner Wohnung.

Opfer mit Notarzt in Klinik

Zwischenzeitlich waren Anwohner auf die Gewalttat aufmerksam geworden und wählten den Notruf. Kurz darauf rückten zahlreiche Streifenwagen sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt an. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Das könnte Sie auch interessieren: Schüsse auf Rocker-Boss: 41-Jähriger in Lebensgefahr – Großfahndung in Hamburg

Bis in die Nacht sicherte die Kripo Spuren am Tatort, stellte Patronenhülsen sicher und dokumentierte Einschusslöcher an Hauswänden. Die Polizei bestätigte einen Einsatz vor Ort, wollte sich zu Einzelheiten und möglichen Hintergründen jedoch nicht äußern. Nach MOPO-Informationen soll das Opfer Mitglied einer Rocker-Gruppierung sein.