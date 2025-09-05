mopo plus logo
Die Unfallstelle in Elmshorn.

Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall in Elmshorn lebensgefährlich verletzt. Foto: Holstein-Report

  • Elmshorn

Bei Hamburg: Radfahrerin von Senior (85) angefahren – Lebensgefahr

Eine Fahrradfahrerin ist am Freitagvormittag in Elmshorn bei Hamburg mit einem Auto zusammengestoßen. Sie wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Ersten Angaben zufolge war ein 85-Jähriger mit seinem Renault um kurz vor 12 Uhr vom Steindamm nach links in die Hamburger Straße eingebogen. Dabei übersah er eine 62-Jährige, die ebenfalls Grün hatte und die Straße auf ihrem Fahrrad überqueren wollte.

Elmshorn: 62-Jährige kam mit Hubschrauber in Klinik

Die Frau stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die 62-Jährige wurde auf dem Gehweg von Rettungskräften behandelt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.

Die Hamburger Straße musste wegen des Unfalls zwischenzeitlich gesperrt werden.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

