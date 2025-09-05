Bei Hamburg: Radfahrerin von Senior (85) angefahren – Lebensgefahr

Eine Fahrradfahrerin ist am Freitagvormittag in Elmshorn bei Hamburg mit einem Auto zusammengestoßen. Sie wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Ersten Angaben zufolge war ein 85-Jähriger mit seinem Renault um kurz vor 12 Uhr vom Steindamm nach links in die Hamburger Straße eingebogen. Dabei übersah er eine 62-Jährige, die ebenfalls Grün hatte und die Straße auf ihrem Fahrrad überqueren wollte.

Elmshorn: 62-Jährige kam mit Hubschrauber in Klinik

Die Frau stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die 62-Jährige wurde auf dem Gehweg von Rettungskräften behandelt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.

Die Hamburger Straße musste wegen des Unfalls zwischenzeitlich gesperrt werden.