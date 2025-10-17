Bei Hamburg: Porsche-SUV kracht in Lkw – Kinder unangeschnallt!

Schwerer Unfall im Kreis Pinneberg: Drei Menschen sind am Freitagnachmittag bei einem schweren Frontalzusammenstoß in Seeth-Ekholt nahe Elmshorn verletzt worden. Die Kinder aus dem beteiligten Porsche waren nach Polizeiangaben nicht angeschnallt und erlitten Knie- und Gesichtsverletzungen.

Gegen 14.45 Uhr befuhr die 34-Jährige mit ihren beiden Kindern die Hauptstraße aus Richtung Elmshorn. Als sie nach links auf die Dorfstraße abbiegen wollte, soll sie einem entgegenkommenden Lastwagen die Vorfahrt genommen haben.

Elfjährige und Zwölfjähriger in Porsche verletzt

Der Lkw-Fahrer hatte noch versucht, einen Zusammenstoß zu verhindern und dem Porsche auszuweichen, kollidierte jedoch frontal mit dem Wagen. Die 34-Jährige und ihre Kinder (elf und zwölf Jahre alt) zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Während der unangeschnallte Zwölfjährige eine Knieverletzung erlitt, zog sich die Elfjährige eine Gesichtsverletzung mit dem Verdacht einer Nasenfraktur zu.

Alle drei wurden mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer, der ohne Ladung unterwegs war, blieb unverletzt. Wegen der Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße längere Zeit gesperrt werden.