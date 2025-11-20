Bei Hamburg: Polizei stoppt Auto mit zwei Männern – und macht brisante Entdeckung

Bei einer Kontrolle in Rellingen fallen ein 37-Jähriger und ein 40-Jähriger mit Anzeichen für Drogenkonsum auf. Im Auto und in den Wohnungen der Beschuldigten finden Polizisten nicht nur Cannabis.

Mit Betäubungsmitteln und anderen Beweismitteln in ihrem Auto sind zwei Männer in der Straße Ehmschenkamp in Rellingen (Kreis Pinneberg) von der Polizei gestoppt und vorläufig festgenommen worden. Der 37-Jährige und der 40-Jährige waren am Mittwoch mit „Anzeichen für die Einnahme von Betäubungsmitteln“ von Beamten bei einer Verkehrskontrolle entdeckt worden, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion mit. Der Fahrer konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Cannabispflanzen und Drogen in der Wohnung

Diverse Betäubungsmittel „in nicht geringer Menge“ sowie weitere Beweismittel wurden bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs sowie der beiden Männer sichergestellt. Die Beschuldigten wurden auf ein Polizeirevier gebracht.

Bei der zuvor durch einen Richter des Amtsgerichts Itzehoe angeordneten Durchsuchung der Wohnungen der beiden in Seevetal und Halstenbek fanden die Ermittler unter anderem mehrere Smartphones, Betäubungsmittel samt Konsumutensilien, Fahrzeugschlüssel und mehrere Cannabispflanzen.

Haftgründe fehlen – Männer wieder frei

Wegen fehlender Haftgründe durften die Männer das Revier verlassen. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Pinneberg geführt.

Das könnte Sie auch interessieren: Wegen Handy: Mann steigt an Hamburger Bahnhof in Gleise – das hat Folgen

Die beiden Beschuldigten müssen sich nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der Fahrer des Fahrzeugs muss sich zudem auf ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einstellen. (dpa/mp)