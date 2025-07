Mann hetzt Rottweiler auf Polizisten: Beamter verletzt – Hund erschossen

Am Bahnhof Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es am Montagabend zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen. Ein Mann hetzte seinen bissigen Rottweiler durch sein aggressives Verhalten auf, bis dieser auf Polizisten losging. Ein Beamter zog daraufhin seine Dienstwaffe und schoss auf das Tier.

Nach MOPO-Informationen war die Polizei gegen 20.50 Uhr zum Bahnhof Ratzeburg gerufen worden. Dort hatten Passanten einen betrunkenen Mann (46) mit einem Rottweiler gemeldet, der den Hund nicht unter Kontrolle hatte. Daraufhin rückten mehrere Streifenwagen und drei Rettungswagen sowie ein Notarzt an.

Polizist zieht Dienstwaffe und erschießt Rottweiler

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte soll der Hundehalter in das Bahnhofsgebäude geflüchtet sein und versucht haben, einen Zug nach Lübeck zu besteigen. Als die Beamten ihn am Bahnsteig stellten, eskalierte die Situation. Der Mann widersetzte sich den Aufforderungen der Beamten. Zeugen zufolge soll sich das aggressive Verhalten des 46-Jährigen auf seinen Hund übertragen haben. Das Tier riss sich von Leine und Maulkorb los und griff die Beamten an.

Ein Polizist soll daraufhin seine Dienstwaffe gezogen und den außer Kontrolle geratenen Hund erschossen haben. Anschließend wurde der Hundehalter festgenommen.