SUV kracht bei Hamburg gegen Ampel – Fahrer verletzt

Schwerer Crash in Elmshorn: Früh am Montagmorgen krachte ein SUV auf der Wittenberger Straße gegen eine Ampel. Der Fahrer kam in eine Klinik.

Gegen 4.40 Uhr war der Fahrer eines Jeep gegen eine Ampel geprallt. Er fuhr die Wittenberger Straße in Richtung Horst entlang. Da zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde, rückte die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn zur technischen Hilfeleistung an die Unfallstelle aus.

Unfall in Elmshorn: Fahrer in Klinik gebracht

Der Patient konnte bereits wenige Minuten später mit Unterstützung des Rettungsdienstes den Wagen verlassen. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Laut der Polizeileitstelle in Elmshorn bestehe aber keine Lebensgefahr. Der Jeep und die Ampelanlage wurden bei dem Zusammenprall schwer beschädigt.

Aufgrund der Maßnahmen war die Wittenberger Straße für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Ob ein medizinischer Notfall die Ursache für den Unfall war, blieb zunächst unklar.