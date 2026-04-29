Bei Hamburg: Illegaler Sperrmüllhaufen brennt – Flammen erfassen Auto

In der Nacht zu Donnerstag ist die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn (Kreis Pinneberg) in den Rethfelder Ring alarmiert worden. Gemeldet worden war brennender Müll am Straßenrand. Als die ersten Kräfte eintrafen, hatte sich das Feuer bereits auf einen abgestellten VW-Kleinwagen ausgebreitet.

Gegen 23.20 Uhr ging der Notruf ein. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen brennenden Sperrmüllhaufen vor. Die Feuerwehr begann sofort mit der Brandbekämpfung, um ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge zu verhindern, die auf dem Parkplatz standen. Nach kurzer Zeit brachten die Helfer das Feuer unter Atemschutz unter Kontrolle.

Feuerwehr setzt auch Löschschaum ein

Zur Bekämpfung der Flammen kam unter anderem Löschschaum zum Einsatz. Der VW Golf wurde durch den Brand nahezu vollständig zerstört und hat nur noch Schrottwert.

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Ob der Sperrmüll vorsätzlich angezündet wurde, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.