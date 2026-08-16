Vier Autos brennen auf einem Zollgelände aus – der Schaden geht in die Hunderttausende, die Polizei ermittelt.

Auf einem Zollgelände in Pinneberg sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut einem Feuerwehrsprecher wurden gegen 2.55 Uhr meterhohe Flammen und laute Knallgeräusche von einem Parkplatz an der Straße An der Raa gemeldet. Daraufhin wurden mehrere Feuerwehren alarmiert.

Vier Autos werden Raub der Flammen – hoher Sachschaden

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Am Einsatzort entdeckten die Retter vier brennende Autos. Trotz intensiver Löschversuche brannten die Fahrzeuge vollständig aus. Laut Polizei wird der entstandene Schaden auf rund 125.000 Euro geschätzt. Die Kripo übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.