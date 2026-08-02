Die Temperaturanzeige klettert, die nächste Hitzewelle bricht über Pinneberg herein. An Abkühlungsmöglichkeiten fehlt es derweil: Der Brunnen in der Innenstadt ist kaputt.

Knapp 36 Grad waren es am Donnerstag, 30. Juni, in Pinneberg. Wer sich in die Innenstadt rund um den Platz der Kinderrechte verirrt hat, suchte Platz im Schatten. Doch die Hitze staute sich auch dort. Schattenspendende Bäume gibt es zwar, doch sie sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Im wahrsten Sinne des Wortes: Laut dem im Jahr 2025 veröffentlichten Strukturbericht für Pinneberg sind satte 46 Prozent der Flächen versiegelt.

Abkühlung verspricht der Brunnen am oberen Ende des Platzes vor der Drostei. Nur hält er sein Versprechen nicht. Er ist kaputt, und das schon eine ganze Weile. „Ich bin seit 1974 Pinneberger“, erzählt ein Mann, der zufällig vorbeikommt. Er könne sich nicht daran erinnern, wann der Brunnen in den vergangenen 20 Jahren funktioniert habe, „vielleicht mal für ein Jahr“, sagt er. Seitdem sei nichts passiert.

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Aufgefallen ist das auch Claus Reichelt, Mitglied in der Initiative „Pinneberger:innen für Baumschutz“ (PiBs). In einer Zuschrift an die SHZ-Redaktion heißt es: „Bei der kürzlichen Vorstellung des Klimaschutzkonzeptes konnten Hitzepunkte in der Stadt markiert werden, das war’s. Das Konzept beruht auf Daten von 2024!! und soll 2028 umgesetzt werden. Und in der Zwischenzeit?“ Die Initiative habe einige „einfache und kostengünstige Vorschläge“ zum Hitzeschutz gemacht, passiert sei seitens der Stadt bislang nichts.

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„Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes sagen voraus, dass es zunehmend mehr Hitzetage geben wird“, so Reichelt weiter. Er fordert das Aufstellen von Wasserspendern, die Reparatur des bestehenden Brunnens.

Reaktivierung des Brunnens gilt als unwahrscheinlich – derzeit in Prüfung

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Wer sich abkühlen will, wartet (noch) vergebens: Die Stadt Pinneberg prüft derzeit, ob eine Reaktivierung möglich ist. Anna Goldbach

Die schlechte Nachricht vorweg: Dass der Brunnen instand gesetzt wird, scheint derzeit unrealistisch. „Wir prüfen aktuell auch die Reaktivierung des Brunnens an der Bastion“, teilt Pinnebergs Bürgermeister Thomas Voerste auf Nachfrage der Redaktion mit. Erste Erkenntnisse deuteten jedoch darauf hin, dass die vorhandenen Strukturen so veraltet sind, dass ein Neubau sicherer und kostengünstiger sei.

Stadt setzt auf günstigere und sichere Alternative: zwei Trinkbrunnen geplant

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Und damit zu der erfreulichen Neuigkeit: Ein Trinkbrunnen soll laut Voerste am Bahnhof entstehen, entweder auf dem Bahnhofsgelände oder auf dem Vorplatz. „Die Details werden gerade mit der Bahn abgestimmt“, informiert der Rathauschef.

Ein weiterer Trinkbrunnen steht bereits im hinteren Bereich der sich in der Umgestaltung befindlichen Ebertpassage zwischen Parkhaus und dem Gebäude des ehemaligen Modehauses Kunstmann. Dieser soll „in den kommenden Wochen“ in Betrieb genommen werden, heißt es aus der Verwaltung.

Ein zweiter Trinkbrunnen soll am Pinneberger Bahnhof errichtet werden. Anna Goldbach

Die klimaangepasste Umgestaltung der Ebertpassage sei ein wichtiges und aktuelles Beispiel dafür, dass Stadt und Politik den Hitzeschutz ernst nehmen – Voerste spricht von einem „sehr wichtigen Anliegen“ – und das nicht erst seit gestern. So seien in den vergangenen Jahren schon viele Prozesse und Maßnahmen angestoßen worden. Und zwar, so Voerste, „sowohl für kurzfristige Entlastungen im Stadtgebiet als auch für die notwendigen, langfristigen städtebaulichen Anpassungen, um Pinneberg hitzeresilienter zu gestalten“.

Trinkbrunnen und Umgestaltung der Ebertpassage sind „erst der Anfang“

Dass es mit der Errichtung zweier Trinkbrunnen nicht getan ist, weiß auch der Bürgermeister: „Was wir bisher umgesetzt haben, ist erst der Anfang. In allen Bereichen der Verwaltung arbeiten wir kontinuierlich daran, neue Lösungen zu entwickeln und Pinneberg Schritt für Schritt an die Folgen des Klimawandels anzupassen.“

Dazu gehöre auch die Entwicklung eines Netzwerks aus sogenannten Cooling Stations in der Innenstadt, das derzeit durch die städtische Wirtschaftsförderung sowie Pinnebergs Klimaschutzmanager entwickelt werde, teilt Thomas Voerste mit. Die „Cooling Stations“ sollen demnach bei Hitzewellen als Abkühlungsorte dienen und gegebenenfalls auch das Auffüllen von Wasser ermöglichen. „Das Konzept wird finalisiert und der Öffentlichkeit vorgestellt, sobald es fertig ist.“

Vorwurf haltlos? Pinneberg hat den Klimanotstand bereits 2019 anerkannt

Zum Vorwurf Reichelts, das kürzlich vorgestellte Klimaschutzkonzept habe lediglich „Hitzepunkte in der Stadt markiert“, merkt der Bürgermeister an, dass Pinneberg den Klimanotstand bereits 2019 anerkannt hat. „Im August 2022 haben wir uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, so schnell wie möglich und früher als Bund und Land klimaneutral zu werden.“ Das kürzlich verabschiedete Klimaschutzkonzept diene als Fahrplan für eine klimafreundliche Zukunft und zeige auf, wie der Klimaschutz in allen Bereichen verankert und gemeinsam mit Bürgern, Politik, Verwaltung und lokalen Akteuren umgesetzt werden könne.

Außerdem sei seitens der Stadt kürzlich der Auftrag zur Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts ergangen: „Von dem Konzept, das ein Fachbüro in enger Abstimmung mit den Kollegen aus der Verwaltung erstellen wird, werden weitere wichtige Impulse für unsere Stadt ausgehen.“ (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)