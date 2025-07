Bei Hamburg: Senioren-Ehepaar im eigenen Haus überfallen und ausgeraubt

In Norderstedt (Kreis Segeberg) ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem brutalen Raubüberfall auf ein Seniorenpaar gekommen. Eine unbekannte Anzahl an Tätern war in deren Haus eingedrungen. Beide Senioren wurden verletzt.

Die Polizei bestätigte auf MOPO-Nachfrage, dass es am frühen Morgen zu einer schweren Raubstraftat gekommen sei. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine unbekannte Anzahl an Tätern gegen 5 Uhr in eine Villa an der Straße Ohlenhoff eingedrungen.

Ehepaar bei Raubüberfall im eigenen Haus verletzt

Drinnen überfielen sie die Bewohner, ein Seniorenpaar Ende 70, fesselten es und raubten es aus. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck im Wert einer sechsstelligen Summe entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Ein Personenspürhund wurde für die Suche nach ihnen eingesetzt.

Die Opfer wurden bei dem Überfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend kamen sie in ein Krankenhaus, in dem sie sich derzeit weiterhin in ärztlicher Behandlung befinden. Eine Befragung durch die Polizei könne bisher nur eingeschränkt stattfinden, heißt es.

Ein im Rahmen der Fahndung aufgefundener, verdächtiger Mercedes-SUV, der in Tatortnähe geparkt war, wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet um Hinweise unter Tel. 040-52806-0.