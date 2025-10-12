Bei Hamburg: Pick-up überschlägt sich – Fahrer hatte großes Glück

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Herzogtum Lauenburg hatte ein Autofahrer offenbar gleich mehrere Schutzengel an Bord. Er überschlug sich mit einem amerikanischen Geländewagen – und kam mit leichten Verletzungen davon.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 10.50 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Dassendorf und Brunstorf. Dort hatte der Fahrer eines schweren Dodge Pick-up aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Fahrer leicht verletzt – Polizei ermittelt

Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte bei dem Unfall großes Glück. Er kletterte mit leichten Verletzungen aus dem Wagen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. In die Klinik musste er nicht gebracht werden. Die Polizei sperrte den Unfallbereich ab und nahm die Ermittlungen zur Unglücksursache auf.