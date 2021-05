Bei Hamburg: Carport geht in Flammen auf – Großeinsatz der Feuerwehr

Reinbek -

Flammen-Inferno bei Hamburg: In Reinbek (Kreis Stormarn) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Carport komplett ausgebrannt. Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Sie wurden gegen 2 Uhr in den Reinbeker Stadtteil Hinschendorf gerufen. An der Straße Am Krähenwald stiegen bereits beim Eintreffen der Retter meterhohe Flammen in den Himmel, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Feuerwehr-Großeinsatz in Reinbek: Carport geht in Flammen auf

Der Brand entfachte zwischen zwei Einfamilienhäusern. Ein Übergreifen auf Gebäudeteile wurde durch die Feuerwehr verhindert. Der Carport brannte allerdings komplett nieder, trotz Löschangriffs mit zwei sogenannten C-Rohren.

Zwei Motorräder und mindestens ein Kajak wurden durch die Flammen beschädigt, Personen blieben unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. (dg)