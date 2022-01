Schwerer Unfall nahe Hamburg: Auf der Alt Möllner Straße in Panten (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind zwei Menschen am Sonntagabend schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein betrunkener Autofahrer (49) mit seinem Ford auf gerader Strecke in den Gegenverkehr gekommen.

Dort stieß das Fahrzeug seitlich mit dem VW Golf einer 59-Jährigen zusammen, der daraufhin ins Schleudern kam, auf die Seite kippte und gegen einen stehenden Suzuki krachte. Das Auto des Betrunkenen überschlug sich und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. „Der 49-Jährige und die 59-Jährige wurden von Sanitätern versorgt und danach in Krankenhäuser gebracht“, so ein Polizeisprecher. Bei beiden habe keine Lebensgefahr bestanden, die Frau aber musste aus dem Auto von der Feuerwehr befreit werden.

Bei Hamburg: Betrunkener baut Unfall – zwei Schwerverletzte

Die Straße wurde von der Polizei, die noch am Abend erste Ermittlungen aufnahm, gesperrt. Der Fahrer musste vor Ort pusten. Es soll bereits augenscheinlich zu erkennen gewesen sein, dass er betrunken war. „Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet“, teilte der Polizeisprecher ferner mit. „Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.“

Beide am Unfall beteiligten Autos – schwer demoliert, nicht mehr fahrbereit – wurden am Abend abgeschleppt, der Verkehr örtlich umgeleitet. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Das geparkte Fahrzeug, gegen das das Auto der Frau geschleudert wurde, gehört einem Jäger, der auf seinem Hochsitz den Unfall mitbekam und als Erstes den Notruf absetzte. (dg)