Bei Hamburg: Autos brennen in Tiefgaragen – Einsatz „herausfordernd“

In Norderstedt und Wedel (Kreis Pinneberg) bei Hamburg sind mehrere Autos in einer Tiefgarage in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Die Feuerwehr war jeweils im Großeinsatz. Die Polizei ermittelt.

Der erste Alarm löste in Norderstedt aus: Um 3.43 Uhr wurden die Einsatzkräfte benachrichtigt. Sie hörten aus der Tiefgarage im Stadtteil Garstedt Knallgeräusche, was laut Feuerwehr auf „eine dynamische Brandausbreitung und möglicherweise explodierende Fahrzeugteile hindeutete“. Tatsächlich, als die Retter die Tiefgarage dann betraten, standen drei Autos in Flammen.

Löscharbeiten waren „herausfordernd“

Mit erschwerter Sicht wegen der starken Rauchentwicklung konnten die Retter den Brand nach rund 45 Minuten unter Kontrolle bringen. Die warme Luft und die Gase, die durch die Flammen entstanden waren, hätte man kaum aus der Garage abführen können, so ein Feuerwehrsprecher. Die Löscharbeiten seien „herausfordernd“ gewesen.

Wenige Stunden später und einige Kilometer weiter ereignete sich in Wedel ein ähnlicher Einsatz: Wieder brannte es in einer Tiefgarage, diesmal am Bahnhof, und es betraf nur ein Fahrzeug. Weil die Kräfte die Lage im Vorwege nicht einschätzen konnten, wurde noch während der Anfahrt die Alarmstufe erhöht und damit weitere Retter dazu geholt.

Auch hier machte die Sicht den Kräften zu schaffen. Mit zwei sogenannten C-Rohren wurde das Feuer bekämpft. Zwischenzeitlich war über Warn-Apps auf den Einsatz aufmerksam gemacht worden; Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Im Wedeler Fall wurde durch das Feuer der Deckenbereich der Tiefgarage erheblich beschädigt. Auch Experten des Technischen Hilfswerks bestätigten die These. Die Tiefgarage musste daher mit Trägern abgestützt werden, um die Stabilität der Struktur sicherzustellen.

In beiden Fällen wurden die Fahrzeuge von der Polizei beschlagnahmt. In beiden Fällen ist die genaue Ursache noch unklar. Geprüft wird bei den Ermittlungen auch der Verdacht der Brandstiftung. (dg)