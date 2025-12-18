Autofahrer mit unglaublichem Promillewert aus dem Verkehr gezogen

Mit mehr als vier Promille Alkohol im Blut ist ein Autofahrer am Mittwochabend in Windbergen (Kreis Dithmarschen) aus dem Verkehr gezogen worden. Zuvor hatte ein Zeuge beobachtet, wie der Mann mit seinem Wagen gegen einen Kantstein fuhr und anschließend schwankend ausstieg.

Wie die Polizeidirektion Itzehoe mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 20.25 Uhr in der Westerstraße. Trotz der Kollision setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Wenig später stoppte die Polizei den Wagen im Von-Levern-Ring. Am Steuer saß ein 48 Jahre alter Mann aus dem Kreis Dithmarschen.

Das könnte Sie auch interessieren: Alles wird teurer? Nur nicht Kokain, das ist so günstig wie nie

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von 4,37 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Da kein Fremdschaden entstand, liegt laut Polizei keine Unfallflucht vor. (dpa/mp)