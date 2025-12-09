Bei Hamburg: Auto landet im Gleisbett und legt Bahnverkehr lahm

In Quickborn landet ein Auto im Gleisbett und legt den Bahnverkehr lahm. Warum die Fahrerin am Montagabend Glück im Unglück hatte.

In Quickborn im Kreis Pinneberg ist am Montagabend der Bahnverkehr für eine Stunde eingestellt worden. Grund dafür war eine ältere Frau, die mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache in das Gleisbett geraten war. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Die Frau wurde leicht verletzt. (dpa)