Unfall nahe Hamburg: Kind auf Motorradausflug mit Vater schwer verletzt

Dramatisches Ende einer Motorradtour von Vater und Tochter: Ein Überholmanöver endete am Sonntag bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) mit einem Unfall. Das neunjährige Kind wurde dabei schwer, der Vater leicht verletzt.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße 47. Der Motorradfahrer (48) war mit dem Mädchen in Richtung Gülzow unterwegs.

Motorradunfall bei Geesthacht: Kind schwer verletzt

Als der 48-Jährige ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte, verlor er laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und stürzte in den Grünstreifen am Straßenrand. Der Vater zog sich dabei leichte Verletzungen zu, seine Tochter wurde schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.