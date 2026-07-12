In Groß Kummerfeld fanden Taucher eine vermisste 13-Jährige nach zwei Stunden leblos in einem Baggersee.

Rettungskräfte und Taucher durchsuchen den Baggersee mit einem Boot. NEWS5 / Fabian Höfig

Rettungskräfte wurden am Sonntagabend zu einem Baggersee in Groß Kummerfeld (Kreis Segeberg) gerufen, zunächst nur wegen einer 14-Jährigen mit Alkoholvergiftung. Dabei bemerkten sie, dass die 13-jährige Freundin vermisst wird.

Etwa zwei Stunden lang suchten die Einsatzkräfte den See ab, sagt ein Polizeisprecher. Nach Angaben eines Reporters vor Ort waren auch die Eltern der Toten am Baggersee und verfolgten die Suche vom Ufer aus.

Gegen 22.10 Uhr dann die schreckliche Gewissheit: Das Mädchen wurde von Tauchern leblos aus dem Wasser gezogen. Jegliche Versuche, die 13-Jährige wiederzubeleben, blieben erfolglos. (mp)