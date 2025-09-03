Bedrohungslage in Kleingartenverein: Schwerbewaffnete Polizisten im Einsatz

Am Ranzauer See in Barmstedt ist ein umfangreicher Polizei- und Rettungseinsatz im Gange. Die Einsatzkräfte der Polizei sind mit Maschinenpistolen und Schilden vor Ort und haben einen Bereich in der Nähe der Seestraße sowie nahe der Kleingartenanlage abgesperrt. Offenbar gingen die Beamten von einer akuten Bedrohungslage aus.

Der Einsatz begann gegen 17 Uhr, als Polizisten, Diensthunde und mit ballistischen Schilden sowie Langwaffen ausgerüstete Beamte eintrafen. Die Polizei bat die Bevölkerung, den betroffenen Bereich zu meiden.

Ein Sprecher der Leitstelle West bestätigte den Einsatz. Weitere Details zu dem laufenden Einsatz gab er nicht.

Gegen 19 Uhr wurde ein Mann in der Kleingartenanlage festgenommen. Es ist jedoch noch unklar, in welchem Zusammenhang er mit der Situation steht.

Mittlerweile werden die Absperrungen aufgehoben. Der Einsatz läuft allerdings weiterhin.