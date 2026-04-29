Jugendlicher zieht in Supermarkt Waffe und feuert – Großeinsatz bei Hamburg

In Tornesch (Kreis Pinneberg) läuft am Mittwochmittag ein Großeinsatz der Polizei. Ein Jugendlicher soll vor einem Supermarkt eine Waffe abgefeuert haben.

Die Beamten wurden gegen 9.40 Uhr zu einem Supermarkt an der Esinger Straße gerufen. Laut Polizei soll ein Jugendlicher einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht haben. Dann soll der Täter vor dem Laden einmal in die Luft geschossen haben.

Schuss vor Supermarkt – Großaufgebot der Polizei fahndet nach Täter

Daraufhin seien mehrere Streifenwagen zum Tatort gefahren, vom Schützen aber fehlte jede Spur. Vor Ort wurden Hülsen einer Schreckschusspistole sichergestellt. Die Polizei geht daher von keiner akuten Gefährdung aus.

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Derzeit laufen Suchmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet. Mit einem größeren Polizeiaufgebot und zeitweiligen Beeinträchtigungen ist zu rechnen.

Die Person wird wie folgt beschrieben: ca. 16-18 Jahre alt, 175 cm groß, bekleidet mit schwarzem Pullover, schwarzer Hose und grauen Sportschuhen. Weiterhin soll der junge Mann dunkles, lockiges Haar haben.