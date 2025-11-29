Immer mehr Pendler: Neue Bike+Ride-Anlage an Bahnhof bei Hamburg

Knappe Plätze, nasse Sättel, morgendliches Chaos – damit soll in Quickborn-Süd jetzt Schluss sein. Am 1. Dezember beginnen die Bauarbeiten für eine neue Bike+Ride-Anlage. Schon Ende März 2026 sollen Räder dort parken können. Der Hintergrund: Immer mehr Menschen pendeln zwischen Hamburg und Quickborn.

Auf dem Weg nach Hamburg ist der Bahnhof Quickborn-Süd ein wichtiger Umsteigepunkt für viele Pendler. Bisher standen ihnen nur einige offene Fahrradständer zur Verfügung. Die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das Ziel der Stadt: Wettergeschützte, beleuchtete, kostenlose und kostenpflichtige Abstellmöglichkeiten schaffen.

Insgesamt entstehen 142 Fahrradstellplätze. Einige davon sind frei zugänglich, während 66 Plätze durch eine Sammelschließanlage gesichert sind. Diese Stellplätze können online gebucht werden. Auch Lastenräder und andere Sonderräder sollen in der neuen Anlage eigene Abstellplätze erhalten. Für Autofahrer bleibt fast alles beim Alten: Die Zahl der Pkw-Stellplätze bleibt nahezu gleich.

Bike+Ride-Anlage in Quickborn: „Sichere und komfortable Abstellmöglichkeiten”

Bürgermeister Thomas Beckmann sieht in dem Projekt einen Meilenstein der Verkehrswende in Quickborn. Die Stadt investiere bereits in bessere Wege, sichere Querungen und hochwertige Radverbindungen. „Deshalb brauchen wir nicht nur gute Wege, sondern auch sichere und komfortable Abstellmöglichkeiten – egal ob für den Schulweg oder für Fahrten zur AKN, die bald zur S-Bahn wird“, so Beckmann.

Die Gesamtkosten liegen bei über 550.000 Euro. Etwa 87,5 Prozent davon übernehmen das Land Schleswig-Holstein, der Bund und die Metropolregion Hamburg. Quickborn selbst beteiligt sich an etwa 12,5 Prozent der Summe. (mp)