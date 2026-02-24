Mutmaßliche Baumarkt-Diebe gefasst: Polizei findet Beute im fünfstelligen Wert

Sie wollten offenbar erneut zuschlagen – doch dieses Mal ging der Coup daneben: Nach einem versuchten Diebstahl aus einem Kieler Baumarkt hat die Polizei zwei Männer gestoppt. Bei weiteren Ermittlungen entdeckten die Beamten noch deutlich mehr mutmaßliche Beute.

Am Samstagmittag meldete ein Mitarbeiter eines Baumarktes an der Gutenbergstraße den Versuch, Arbeitsmaschinen und Werkzeuge zu stehlen.

Mutmaßliche Baumarkt-Diebe auf der Flucht gefasst

Die beiden Tatverdächtigen flüchteten mit einem Auto mit polnischem Kennzeichen. Das Fahrzeug war bereits Anfang Februar in Zusammenhang mit einem ähnlichen Diebstahl aufgefallen.

Wenig später entdeckten Einsatzkräfte den Wagen auf der Bundesstraße 76 und nahmen die beiden Männer vorläufig fest. In einer Wohnung im Stadtteil Mettenhof fanden die Beamten anschließend weiteres mutmaßliches Diebesgut im niedrigen fünfstelligen Wert, wie die Polizeidirektion Kiel mitteilt. Die beiden Tatverdächtigen – ein 38-jähriger Deutscher und ein 44-jähriger Armenier – wurden nach den Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (mp)