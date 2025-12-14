Bauern blockieren Lidl-Zentrallager: Langer Protest geplant

Mit Traktoren und Mahnwache protestieren Landwirte in Wasbek gegen Billig-Butter und Preisdruck. Warum sie vor einem Discounter ausharren und was das für Autofahrer bedeutet.

Rund um Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) müssen Autofahrer seit dem Abend mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Landwirtinnen und Landwirte haben mit einer dreitägigen Mahnwache vor dem Zentrallager des Discounters Lidl gegen den aus ihrer Sicht ruinösen Preisdruck im Lebensmittelhandel begonnen.

Bauern blockieren Lidl: Mehrtägiger Protest geplant

Das Gewerbegebiet stehe bereits voll mit Traktoren, Zelten und Feuertonnen, sagte der Erste Vorsitzende des Vereins „Land schafft Verbindung“, Stefan Wendtland. „Hier ist man auch darauf aus, dass die Menschen ein bisschen länger verweilen können.“ In etwa 150 Fahrzeuge seien dabei. Autofahrer sollten den Bereich Industriestraße besser umfahren.

Butter ist hierzulande so günstig wie lange nicht. Die Handelsketten reduzierten die Preise kürzlich erneut. Ein 250-Gramm-Stück Deutscher Markenbutter der Eigenmarken kostet nun 99 Cent. Grund ist der gesunkene Weltmarktpreis für Milch. Bei den Molkereien wurde zuletzt mehr Milch angeliefert als im Vorjahreszeitraum, zudem ist der Fettgehalt gestiegen. (dpa)