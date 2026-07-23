Seit Jahren streiten Bauer Ingo Knop und die Stadt Flensburg um die Kreisstraße K8. Warum auch Millionenangebote ihn nicht umstimmen – eine Chronologie.

Die Zeichen stehen auf Einigung: Landwirt Ingo-Willi Knop hat mehr als zehn Jahre mit der Stadt gestritten. Sebastian Iwersen

Mitten über die Koppel von Ingo Knop führt seit sieben Jahren eine Kreisstraße. Mit einem Enteignungsverfahren ist die Stadt Flensburg gescheitert. Eine unendliche Geschichte, in der es um die Liebe zur eigenen Scholle geht, um Paragrafen und um sehr viel Geld.

1999: Der 35-jährige Landwirt Ingo Knop übernimmt den Bauernhof am Rande von Tarup, den sein Vater kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erworben hatte.

2008: Nördlich von seinem Hof beginnen die Bauarbeiten für den ersten Abschnitt der neuen Hochfelder Landstraße, die von der Osttangente in Höhe Munketoft zunächst bis zur Ringstraße führt. Die dortigen Grundeigentümer hatten ihr Land an die Stadt verkauft. Schon jetzt ist eine Fortführung der Strecke als südliche Umgehungsstraße für Tarup geplant – dort, wo die Felder von Bauer Knop liegen.

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Juli 2010: Der erste Abschnitt der Hochfelder Landstraße (K8) wird feierlich eröffnet. Bürgermeister Henning Brüggemann kündigt die Fertigstellung der weiteren Abschnitte bis 2013 an. Allerdings gibt es noch keine Einigung mit Bauer Knop über einen Ankauf der Flächen, die dafür benötigt werden.

September 2011: Die Verhandlungen werden abgebrochen. Stadt und Bauer Knop können sich nicht auf einen Preis für die Fläche einigen.

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März 2014: Erneut scheitern Verhandlungen über einen Verkauf zwischen Oberbürgermeister Simon Faber und Bauer Knop.

Juli 2016: Wieder keine Einigung. Diesmal geht es in den Gesprächen auch um einen Flächentausch und eine Hofersatzstelle.

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Immer wieder Einigung über Kaufpreis in Sicht

August 2017: Oberbürgermeisterin Simone Lange besucht Bauer Knop auf seinem Hof und einigt sich mit ihm nach Angaben der Stadt darauf, die Möglichkeit zu prüfen, ob die Straße weiter südlich verlaufen könnte, so dass seine Hauskoppel nicht zerschnitten wird. Wenige Tage später nimmt Knop die Einigung zurück.

November 2017: Die Ratsversammlung stimmt mit großer Mehrheit dafür, ein Enteignungsverfahren einzuleiten. In der Stadtverwaltung sieht man sich unter Zeitdruck und möchte die Straße bis Ende 2019 fertig gebaut haben, bevor 4,8 Millionen Euro Fördermittel des Landes zurückgezahlt werden müssten. Deshalb beantragt die Stadt bei der Enteignungsbehörde erfolgreich eine „vorzeitige Besitzeinweisung“, darf also mit den Bauarbeiten beginnen, obwohl ihr der Grund und Boden noch nicht gehören.

Januar 2018: Bauer Knop scheitert vor Gericht mit dem Versuch, die vorzeitige Besitzeinweisung per Eilentscheidung zu verhindern. Sein Rechtsanwalt Sven Hoepner weist darauf hin, dass die Stadt möglicherweise am Ende die Straße wieder abreißen müsste, falls die Enteignung scheitert.

Bürgerinitiative mit Menschenkette für Bauer Knop

Februar 2018: In Tarup und über den Stadtteil hinaus solidarisieren sich immer mehr Menschen mit Bauer Knop. Eine Bürgerinitiative hat auf Facebook 1300 Unterstützer. 350 Personen bilden eine Menschenkette über Knops Koppel.

März 2018: Der Protest hat keine Wirkung. Die Bagger rollen an. Die Bauarbeiten beginnen.

September 2018: Erneuter Sieg für die Stadt Flensburg vor Gericht: Das für Bausachen zuständige Landgericht Kiel erklärt die Besitzeinweisung für rechtens.

Mai 2019: Die neu gebaute Straße wird für den öffentlichen Verkehr freigegeben.

Bebauungsplan ist ungültig

Mai 2022: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Schleswig erklärt den Bebauungsplan für die K8 für unwirksam, und zwar ausdrücklich mit der Begründung, dass die Stadt bei der Planung die Nachteile für den landwirtschaftlichen Betrieb von Ingo Knop nicht ausreichend geprüft und abgewogen hat. Damit steht auch das Enteignungsverfahren vor dem Aus.

Juli 2022: Am frühen Morgen des 27. Juli blockiert Bauer Knop erstmals die K8 mit Mähdrescher und Heuballen.

Februar 2023: Das Amtsgericht Flensburg verurteilt Bauer Knop wegen der Straßenblockade zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro. Der Vorwurf: Nötigung.

Dezember 2023: Die Enteignungsbehörde lehnt den Enteignungsantrag der Stadt endgültig ab. Die fertiggestellte Straße liegt somit rechtlich ohne Grundlage auf dem Privateigentum des Landwirts. Die Straße bleibt dennoch weiterhin für den Verkehr geöffnet. Bauer Knop unternimmt nach Angaben der Stadt keine Versuche, die öffentliche Nutzung seines Grundstücks auf dem Rechtsweg zu verhindern.

Die Hochfelder Landstraße (K8) in Flensburg verläuft über das Land von Ingo-Willi Knop. Michael Staudt

Februar 2024: Knop stellt aus Protest einen Anhänger mit der Aufschrift „Privat Straße!“ an der K8 auf. Unterdessen bereitet die Stadt einen neuen Bebauungsplan vor, der nachträglich die Mängel beheben soll, die das OVG festgestellt hat. Am Verlauf der bereits gebauten Straße soll sich dadurch nichts ändern.

Enteignungsbehörde für Rückbau der Straße

Januar 2026: Die Enteignungsbehörde des Innenministeriums beschließt, dass die Stadt Flensburg an Bauer Knop knapp 2,1 Millionen Euro Entschädigung für den vollständigen Rückbau der Straße zahlen muss. Die Stadt legt dagegen Rechtsmittel ein.

Mai 2026: Die Stadt bietet Bauer Knop insgesamt über 9 Millionen Euro für die Straßentrasse sowie umliegendes Bauerwartungsland an. Im Gegenzug werden Knop für 1,3 Millionen Euro städtische Flächen in Trögelsby zum Kauf angeboten, wo er seinen Hof fortführen könnte.

Juli 2026: Bauer Knop hat das Angebot bisher nicht angenommen. Oberbürgermeister Fabian Geyer erklärt die Verhandlungen für beendet und kündigt ein neues Enteignungsverfahren an. Dabei würde es nur um den Boden gehen, auf dem sich die Straße befindet, nicht um das Land links und rechts davon. Geyer spricht davon, dass Knop dann etwa 300.000 Euro erhalten würde. Den neuen Bebauungsplan will der Oberbürgermeister gleich nach den Sommerferien der Ratsversammlung zum Beschluss vorlegen. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)