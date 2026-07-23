Die Stadt Flensburg hat Ingo-Willi Knop für sein Land viel Geld angeboten. Bisher hat er nicht unterschrieben. Jetzt kündigt Oberbürgermeister Fabian Geyer Konsequenzen an.

Die Einladung zum Pressegespräch im Rathaus kam kurzfristig mit nur wenigen Stunden Vorlauf. So etwas gibt es eigentlich nur bei sehr bedeutenden oder dramatischen Ereignissen. Die Verhandlungen zwischen der Stadt Flensburg und Bauer Ingo-Willi Knop über die Hochfelder Landstraße (K8) fallen offenbar in diese Kategorie.

Dabei schien die Geschichte um den wackeren Landwirt, der gegen die Behörden um seine Scholle kämpft, eigentlich auserzählt. Im Mai hatte er ein Angebot der Stadt über neun Millionen Euro für seine Felder am südöstlichen Stadtrand auf dem Tisch. Er musste sich nur noch zwischen verschiedenen Varianten mit oder ohne Flächentausch entscheiden – und alles sah nach einer Einigung aus.

Flensburg: Darum geht es bei dem Streit

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Das wäre das Ende der jahrelangen Posse um die Straße gewesen, die die Stadt Flensburg über den Acker von Bauer Knop baute, obwohl die Stadt noch gar nicht Grundeigentümerin ist.

Aber Ingo-Willi Knop unterschrieb nicht. Oberbürgermeister Fabian Geyer zieht daraus jetzt die Konsequenzen: „Es ist der Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr will und kann.“ Er hat Knop eine Frist bis zum kommenden Montag um 12 Uhr gesetzt. Sollte der das Angebot bis dahin nicht annehmen, wird ein neues Enteignungsverfahren in Gang gesetzt. Dabei würde es nicht mehr um die Koppeln links und rechts der Straße gehen, sondern nur noch um die Straße selbst. Entscheiden würde die Enteignungsbehörde des Landes. Geyer schätzt, dass Ingo Knop dann mit rund 300.000 Euro rechnen könnte.

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Die Hochfelder Landstraße (K8) in Flensburg verläuft über das Land von Ingo-Willi Knop. Michael Staudt

In einem handschriftlichen Brief, der unserer Redaktion vorliegt, hat der 62-Jährige nun eine neue Forderung formuliert: Er möchte die landwirtschaftlichen Flächen für 50 Jahre weiter pachtfrei nutzen können. Völlig unrealistisch und unannehmbar, stellt Geyer nun klar.

Die K8 von Hochfeld in Richtung Maasbüll und Husby war 2019 eröffnet worden und sollte vor allem die Taruper Hauptstraße entlasten, die mitten durch den Stadtteil führt. Mit mehreren Grundeigentümern hatte sich die Stadt über den Ankauf der erforderlichen Flächen geeinigt. Nur Knop wollte nicht verkaufen. Die Stadt leitete schon damals ein Enteignungsverfahren ein. Um eine Hängepartie über mehrere Jahre zu vermeiden, erreichte die Stadt eine vorzeitige Besitzeinweisung. Sie durfte also mit dem Straßenbau beginnen, während das Enteignungsverfahren noch lief.

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Gericht erklärt B-Plan für ungültig

Dann aber erklärte das Verwaltungsgericht den Bebauungsplan für die K8 für ungültig. Das ist inzwischen mehr als drei Jahre her. Und weil die Stadt seitdem keinen neuen B-Plan aufgestellt hat, nahm die Enteignungsbehörde die Besitzeinweisung wieder zurück. Das Land gehört also eigentlich wieder Bauer Knop, auch wenn noch ein Gerichtsverfahren zur Enteignung anhängig ist.

Trotzdem fahren weiterhin Autos über die K8. Am Straßenrand hat Knop handgeschriebene „Privatstraße“-Schilder aufgestellt. In der Vergangenheit hat er die Fahrbahn auch schon mal öffentlichkeitswirksam mit seinem Mähdrescher blockiert. Vermutlich hätte er gute Chancen, auf dem Rechtsweg ganz regulär eine Sperrung der Straße durchzusetzen. „Aber das hat er bisher nicht versucht“, sagt Geyer.

Die Hochfelder Landstraße (K8) in Flensburg verläuft über das Land von Ingo-Willi Knop. Michael Staudt

Was genau will Knop erreichen? Aus seinen Aussagen, auch gegenüber unserer Redaktion, wird das nicht ganz deutlich. Er hängt an seinem Land und seinem Elternhaus. Er hat auch schon gesagt, dass er sich vom Staat erpresst fühlt.

Kommunalpolitik entscheidet nach den Sommerferien

Anfang Juli erschien Knop unangemeldet im Büro des Oberbürgermeisters. Fabian Geyer berichtet von einem konstruktiven Gespräch, das nach seiner Wahrnehmung mit einer Einigung endete. Insgesamt habe er sich inzwischen 15 Mal persönlich mit Knop getroffen, sei mit ihm auch über seine Felder gelaufen. Es sei eigentlich immer nett gewesen. „Ich bin mit ihm überhaupt nicht im Clinch. Ich wundere mich nur.“

Sollte Knop nicht doch noch unterschreiben, wird der neue Bebauungsplan wohl noch im August verabschiedet und die Enteignung in die Wege geleitet. Der Entwurf für den neuen B-Plan sieht für den Verlauf der K8 dieselbe Trasse vor wie bisher, nur „besser begründet“, so Geyer. (Dieser Artikel erschien zuerst auf shz.de)







