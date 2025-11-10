Bauarbeiten auf der A7: Nur eine Spur frei – langer Stau

Wegen Asphaltarbeiten auf der A7 ist zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg nur eine Fahrspur befahrbar. Autofahrer in Richtung Norden brauchen Geduld.

Wegen Bauarbeiten ist die Autobahn 7 Hamburg-Flensburg im Bereich von Quickborn bis Mittwochabend nur einspurig in Richtung Norden befahrbar. Kurz nach Einrichtung der Baustelle am Montagvormittag bildete sich nach Angaben der Autobahn GmbH ein mehrere Kilometer langer Stau.

Verkehrslärm senken: Asphalt der A7 zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg wird erneuert

Bis Mittwoch um 22.00 Uhr werde zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg der offenporige Asphalt der A7 erneuert, teilte das Betreiberkonsortium Via Solutions Nord mit. Offenporiger Asphalt reduziert den Verkehrslärm, muss aber etwa alle acht Jahre erneuert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: 50 Millionen Euro, fünf Jahre Bauarbeiten: Diese Mammut-Baustelle ist fertig

Der Autobahnabschnitt zwischen Hamburg-Schnelsen und dem Dreieck Bordesholm wurde zwischen 2014 und 2019 ausgebaut. Die Schäden in der Fahrbahndecke sollten bereits Ende Oktober behoben werden, mussten aber wegen des regnerischen Wetters verschoben werden. (dpa/mp)