Bauarbeiten an wichtiger Bahnstrecke im Norden

Wer zwischen Norderstedt und Kaltenkirchen pendelt, muss sich, wegen Bauarbeiten, auf Zugausfälle und Ersatzbusse einstellen. Betroffen sind einige Tage zwischen Ende Mai und Anfang Juni.

Wegen Bauarbeiten wird es an einigen Tagen Ende Mai und Anfang Juni Sperrungen und Schienenersatzverkehr auf der Linie A2 zwischen Norderstedt und Kaltenkirchen im Kreis Segeberg geben.

Züge fallen wegen Bauarbeiten aus

Zwischen Kaltenkirchen und Kaltenkirchen Süd fallen von Dienstag, 26. Mai, 4 Uhr, bis Dienstag, 2. Juni, 4 Uhr, alle Züge aus, wie das Eisenbahnunternehmen AKN mitteilte. Auf diesem Abschnitt sollen dann Busse fahren.

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Zusätzlich verkehren von Samstag, 30. Mai, 3 Uhr, bis Montag, 1. Juni, 3 Uhr, zwischen Kaltenkirchen und Norderstedt Mitte keine Züge. Auch hier wird ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten. Reisende müssen nach Angaben der AKN während der Arbeiten mit Fahrzeitverlängerungen von etwa 20 bis 30 Minuten rechnen. (dpa/mp)