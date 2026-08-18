Eine Spaziergängerin hat am Dienstagmorgen bei einem Spaziergang mit ihrem Hund in Heiligenstedten (Kreis Steinburg) ein erschöpftes Rehkitz in einem morastigen Fischteich entdeckt. Weil sie selbst nicht an das Tier herankam, alarmierte sie die Feuerwehr.

Der Vorfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Die Frau entdeckte das Rehkitz, das bis zum Bauch im morastigen Untergrund des Teiches feststeckte. Eigene Versuche, das Tier zu befreien, schlugen jedoch fehl. Deshalb alarmierte sie über den Notruf die Feuerwehr.

Erschöpftes Rehkitz aus höchster Not gerettet

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Die Retter der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenstedten-Bekmünde rückten an. Den Einsatzkräften gelang es, mit einer Wathose an das bereits erschöpfte Tier heranzukommen. Mithilfe eines Seils und einer Schlinge konnte das augenscheinlich leicht verletzte Rehkitz nach etwa einer halben Stunde aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Sichtlich erschöpft aber wohlauf. Das Rehkitz nach seiner Rettung. Holstein-Report

Anschließend gab es für das Rehkitz noch eine kleine Wasserdusche durch die Feuerwehr. Damit das Tier genügend Zeit zur Erholung hatte, rückten die Einsatzkräfte nach der erfolgreichen Rettungsaktion wieder ab. Im Laufe des Tages wollen sie jedoch noch einmal nach dem Rehkitz schauen. Nach Einschätzung der Feuerwehr hätte es eine weitere Nacht in dem Sumpf nicht überlebt. Wie lange das junge Tier bereits darin feststeckte, ist unklar.