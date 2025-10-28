Bahnstrecke Hamburg-Sylt unterbrochen – Stellwerk defekt

Drei bis dreieinhalb Stunden braucht man in der Regel mit der Bahn von Hamburg nach Sylt. Ein Stellwerk in Dithmarschen sorgt derzeit für Verzögerungen und Zugausfälle.

Wegen eines defekten Stellwerks ist der Zugverkehr zwischen Hamburg und Westerland auf Sylt unterbrochen. Der Schaden an dem Stellwerk in Hochdonn (Kreis Dithmarschen) sei bereits am frühen Nachmittag aufgetreten, sagte ein Bahnsprecher.

Reisende müssen eine Stunde Fahrtzeit extra in Kauf nehmen

Die IC-Verbindungen nach Westerland fallen seither aus. Fernreisenden wurde empfohlen, zwischen Westerland und Hamburg die Ersatzverbindungen des Nahverkehrs zu nutzen. Von Westerland aus fahren die Züge der Linie RE6 nur bis Husum. Von dort aus verkehrt ein Ersatzverkehr mit Bussen nach Itzehoe, wo man dann den Angaben zufolge wieder die Regionalbahn nach Hamburg nehmen kann. Die Bahn gab den zusätzlichen Zeitbedarf mit bis zu 60 Minuten an.

Die Züge der Linie RB62 von Heide nach Itzehoe fallen ebenfalls aus. Auch hier wurde ein Pendelverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Arbeiten an dem defekten Stellwerk liefen mit Hochdruck und würden auch die Nacht über fortgesetzt, sagte der Bahnsprecher. Er geht davon aus, dass der Zugverkehr am Mittwochmorgen wieder planmäßig laufen kann. (dpa/mp)