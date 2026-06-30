Ein Lagerhallen-Komplex in Neumünster ist in Flammen aufgegangen. Mehrere Feuerwehren kämpfen den ganzen Tag. Das hat auch Folgen für den Bahnverkehr.

Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Kiel/Flensburg ist am Dienstag aufgrund eines Großfeuers in Neumünster gesperrt. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Ein Großfeuer hat einen Lagerhallen-Komplex in Neumünster zerstört. Hunderte Feuerwehrkräfte waren den ganzen Tag im Einsatz. Das Feuer legte auch den Bahnverkehr auf der Strecke Hamburg – Kiel lahm.

Alle Feuerwehren der Stadt kämpften mit Unterstützung aus dem Umland sowie aus Kiel und Hamburg den ganzen Tag mit rund 250 Einsatzkräften gegen die Flammen in dem etwa 200 mal 200 Meter großen Gebäude. Am Nachmittag sei der Brand noch nicht unter Kontrolle gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Eine Person kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Geschätzter Schaden in Millionenhöhe

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Polizei und Feuerwehr legten sich nicht auf eine Höhe des Schadens fest. Dieser dürfte jedoch in die Millionen gehen. Was genau in den Hallen lagerte, war zunächst nicht umfassend bekannt. In einer Halle lagerten den Erkenntnissen zufolge Akkus für E-Scooter. Ein Teil des Gebäudes war am Nachmittag bereits eingestürzt, ein weiterer drohte nach Angaben des Sprechers einzustürzen.

Die Feuerwehren konnten den Brand daher nur von außen löschen und setzten dazu mehrere Drehleitern, Strahlrohre und Wasserwerfer ein. Die Hamburger Feuerwehr steuerte ein ferngesteuertes Fahrzeug bei, das zur Kühlung große Mengen Wasser in die Halle blies. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, wurde Wasser aus dem Fluss Schwale gepumpt, der in der Nähe des Einsatzortes verläuft.

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Nach Angaben der Deutschen Bahn musste die unmittelbar an der Brandstelle vorbeiführende Strecke Hamburg-Kiel/Flensburg gesperrt werden. (dpa/mp)