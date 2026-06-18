Bahn-Chaos am Abend: Störung sorgt für Verzögerungen auf Strecke im Norden

Auf einem Streckenabschnitt in Richtung Lübeck kam es am Donnerstagabend zu einer Signalstörung. (Symbolbild) picture alliance / Chris Emil Janßen

Zuggäste in Richtung Lübeck brauchen am Donnerstagabend mehr Geduld: Auf einem Streckenabschnitt kommt es aufgrund einer Signalstörung derzeit zu Verzögerungen. Für eine Regionalbahn endete die Fahrt frühzeitig.

Eine Signalstörung auf dem Streckenabschnitt zwischen Rahlstedt und Ahrensburg sorgt am Donnerstagabend für Einschränkungen im Bahnverkehr. „Die Züge fahren derzeit nach Befehl“, wie ein Bahnsprecher auf Anfrage erklärte. Dadurch geht es zwar voran – allerdings mit Verzögerungen. Betroffen sei nur der Abschnitt in Richtung Norden.

Techniker beheben Signalstörung

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Für eine Regionalbahn 81 endete die Fahrt aus diesem Grund schon vorzeitig in Ahrensburg. MOPO-Informationen nach hatte der Zug bereits mit etwa 20 Minuten Verspätung in Rahlstedt gestartet und steckte anschließend auf offener Strecke fest. In mehreren Abteilen soll die Klimaanlage ausgefallen sein, wie ein Fahrgast der MOPO berichtete – und das bei Temperaturen um die 30 Grad: „Die Leute wurden schon maulig“, so der Pendler trocken.

In Ahrensburg konnten die Fahrgäste dann aber auf andere Bahnen umsteigen und ihre Reise in Richtung Lübeck fortsetzen, wie der Sprecher erklärte.

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Wann die Störung behoben ist, könne um kurz vor 20 Uhr noch nicht gesagt werden. „Die Techniker sind dran“, so der Sprecher.