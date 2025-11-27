mopo plus logo
Bäckerei Auslage Brot

Brote liegen in der Auslage einer Bäckerei (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

  • Schleswig

paidBäckereisterben: Ist der Druck auf das Bäcker-Handwerk zu groß?

arrow down

Fehlendes Personal, Kostendruck und kaum Auszubildende. Ein Schleswiger Bäcker und der Innungs-Chef kritisieren den fortschreitenden Verfall eines Handwerks.

Der Druck auf regionale Bäckereien wächst. Tim Vorpahl ist Bäckermeister und Inhaber der Stadtbäckerei Hagge in Schleswig. Er geht mit der aktuellen Situation, der Bäcker-Handwerksbetriebe derzeit ausgesetzt sind, hart ins Gericht. Die Innung der Bäcker im Kreis Schleswig-Flensburg gibt ihm recht und sieht den Bestand des Gewerbes in Gefahr.

Großer Druck für Bäcker-Azubis

