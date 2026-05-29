Badeunfall am Ostsee-Strand: Schwimmer in Lebensgefahr

Dramatischer Badeunfall am Donnerstagabend in Timmendorfer Strand: Ein 30 Jahre alter Mann aus Bayern ist beim Schwimmen in der Ostsee in Not geraten und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei, Rettungsdienst und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden gegen 19.30 Uhr zum Strandzugang 25 gerufen. Dort war der 30-Jährige im Wasser in Schwierigkeiten geraten.

Ostsee: Verunglückter soll angetrunken gewesen sein

Sein Bekannter holte ihn aus dem Wasser. Eine andere Strandbesucherin alarmierte über den Notruf die Rettungskräfte. Nach Angaben der Polizei soll der Verunglückte zuvor gemeinsam mit seinem Begleiter am Strand Alkohol getrunken haben, bevor er ins Wasser ging.

Das könnte Sie auch interessieren: Abkühlung an der Elbe endet tragisch: Mann kann nur noch tot geborgen werden

Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Ärzte schätzten seinen Zustand dort als lebensbedrohlich ein. (tst)