Start in die Badesaison: So ist die Wasserqualität in Schleswig-Holstein

Pünktlich zum Start der Badesaison in Schleswig-Holstein gibt das Gesundheitsministerium grünes Licht für die meisten Badestellen: Die Badewasserqualität sei „sehr gut“.

In Schleswig-Holstein kann am 1. Juni unbeschwert in die Badesaison gestartet werden: Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, seien mehr als 300 Wasserproben an den 330 Badegewässern im Land genommen worden. Das Ergebnis: Die Wasserqualität sei an allen Badestellen „sehr gut“.

Wasserqualität: 90 Prozent „ausgezeichnet“

Schon im vergangenen Jahr hätten mehr als 90 Prozent aller Badegewässer in Schleswig-Holstein die Bestnote „ausgezeichnet“ erhalten, berichtet Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU). „Die natürlichen Badegewässer an Nord- und Ostsee sowie im Binnenland gehören zu den absoluten Schätzen Schleswig-Holsteins“, so die Ministerin.

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Die Proben werden von den Gesundheitsbehörden der Kreise und kreisfreien Städte entnommen. Beprobt wurden Badestellen an Nord- und Ostsee, in Fließgewässern und an Seen. (mp)