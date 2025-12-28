mopo plus logo
Feuerwehr vor einem Seniorenheim

Die Feuerwehr wurde in ein Seniorenheim in Bad Bramstedt gerufen. Foto: André Lenthe

Feuer in Seniorenresidenz: Station evakuiert

Um 12.25 Uhr wurde in der Seniorenresidenz Am Köhlerhof in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) die Brandmeldeanlage ausgelöst. Zehn Bewohner wurden in Sicherheit gebracht.

Nach Angaben eines Pressesprechers der Feuerwehr brannte im ersten Obergeschoss eine Mülltonne. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Treppenhaus der Seniorenresidenz stark verraucht, das Feuer selbst war jedoch bereits durch Pflegekräfte gelöscht worden.

Bad Bramstedt: Betroffene Station evakuiert

Zehn Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Station wurden vorsorglich in einen Speisesaal gebracht. Dort wurden sie durch den Rettungsdienst gesichtet, verletzt wurde niemand. 

Gegen 13.15 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Neben der Feuerwehr Bad Bramstedt war auch die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe im Einsatz. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

