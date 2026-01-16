Babys und Kleinkinder betroffen: Gefährliche Magen-Darm-Viren im Umlauf

Vor allem Säuglinge und Kleinkinder sind betroffen: Die Zahl der Rotavirus-Infektionen in Schleswig-Holstein ist stark gestiegen. Krankenkassen mahnen zur Aufmerksamkeit bei typischen Warnzeichen.

Die Zahl der gemeldeten Infektionen mit Rotaviren in Schleswig-Holstein hat 2025 deutlich zugenommen. Im vergangenen Jahr gab es 948 Infektionsfälle mit dem Rotavirus, wie eine Sprecherin der Krankenkasse AOK NordWest der Deutschen Presse-Agentur sagte. Basis sind Zahlen des Robert Koch-Instituts in Berlin. 2024 hatte es im Norden 569 Fälle gegeben.

Im Norden: Deshalb sind Rotaviren für Babys gefährlich

Rotaviren verursachen nach früheren Angaben der Krankenkasse Durchfälle, Erbrechen und Bauchschmerzen.

Im Vergleich zu anderen Durchfall-Erkrankungen verläuft die durch Rotaviren verursachte Magen-Darm-Erkrankung den Angaben zufolge bei Säuglingen und Kleinkindern häufig schwer. Sie reagieren besonders empfindlich auf den Flüssigkeits- und Salzverlust. (dpa/mp)