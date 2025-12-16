Autozug bei Rangierfahrt entgleist: Strecke gesperrt

Bahn-Chaos im Norden: In Niebüll sind zwei Waggons entgleist. Für Autozüge ist die Bahn-Strecke in Richtung Sylt für mehrere Stunden gesperrt.

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde die Leitstelle am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr über eine Zugentgleisung im Bahnhof Niebüll informiert. Eine Streife sei zum Einsatzort entsandt und der entsprechende Gleisabschnitt gesperrt worden.

Im Bahnhof Niebüll ist ein Autozug entgleist: Strecke gesperrt

Nach ersten Erkenntnissen ist ein Autozug des Unternehmens RDC auf einer Rangierfahrt für die Bereitstellung am Verladeterminal mit einem Drehgestell entgleist.

Da der Autozug auf dem Zufahrtgleis zum Verladeterminal steht, sei eine Verladung derzeit nicht möglich, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei. Der Personenverkehr mit der Marschbahn von und nach Sylt sei davon nicht betroffen. Hier kommt es aktuell allerdings aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang zu Verspätungen von 20 Minuten.

Das könnte Sie auch interessieren: Erstochen im Phoenix-Center: Sie waren beste Freunde – jetzt ist einer tot

Das Technische Hilfswerk aus Niebüll wird die Aufgleisung des verunfallten Zuges übernehmen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. (ng)