Autowerkstatt im Vollbrand: Zwei Verletzte – Appell an Anwohner

Großeinsatz im Norden: In Bad Segeberg brennt am Donnerstag eine Autowerkstatt vollständig ab. Mehrere Fahrzeuge sowie ein Einfamilienhaus werden ebenfalls Opfer der Flammen. Es gibt zwei Verletzte.

Zum Flammeninferno kam es gegen 12.30 Uhr in einem Reifenhandel in der Rosenstraße/Ecke Fliederweg. Wie die Feuerwehr der MOPO sagte, ist der Brand inzwischen unter Kontrolle. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, die Löscharbeiten nahmen viel Zeit in Anspruch.

Die Werkshalle und ein angrenzendes Bürogebäude wurden Opfer der Flammen. Mehrere Fahrzeuge sowie eine größere Anzahl von Reifen wurden ebenfalls zerstört. Auch ein angrenzendes Einfamilienhaus wurde

in Mitleidenschaft gezogen.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Zwei Mitarbeiter der Werkstatt erlitten durch das Feuer Rauchgasvergiftungen, mussten aber nicht ins

Krankenhaus verbracht werden. Der Bereich um den Brandort herum ist weiträumig abgesperrt. Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unbekannt. (prei)