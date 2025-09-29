Autos gehen in Flammen auf – Großeinsatz im Norden

Größerer Einsatz für die Feuerwehr im Kreis Dithmarschen: In einem Wohngebiet in Brunsbüttel sind Sonntagabend zwei Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt.

Anwohner wählten gegen 23 Uhr den Notruf, als ein geparktes Fahrzeug plötzlich in Flammen aufging. Kurz darauf brannte auch der daneben abgestellte Mercedes. Eine große Rauchwolke legte sich über die Straße Am Fleth.

Schaum erstickt Flammen

Die Feuerwehrkräfte setzten zunächst Wasser ein, womit sie das Feuer aber nicht unter Kontrolle brachten. Schließlich erstickten sie die Flammen mit Löschschaum. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Das könnte Sie auch interessieren:Das kann viele Tierleben retten: Nächtliches Treiben in Hamburg endlich verboten

Die Brandursache ist noch unklar. Brandstiftung könne aber nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen fünfstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, sich per E-Mail unter Itzehoe.ItzehoeBKI@polizei.landsh.de oder telefonisch unter (04821) 6020 zu melden. (dg)