Nach dem Brand von vier Autos in Pinneberg ist im Internet ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

Vier Autos wurden in der Nacht zu Sonntag ein Raub der Flammen. DanFoto

Nachdem in der Nacht zu Sonntag mehrere Autos auf einem Zollgelände in Pinneberg in Flammen aufgegangen waren, tauchte im Internet eine Selbstbezichtigung auf – wer genau dahintersteckt, bleibt allerdings unklar.

Wegen der „zivil-militärischen Zusammenarbeit“ der Behörde „haben wir in der Nacht vom 15. auf den 16.8.2026 in der Eggerstedtstraße 1 in Pinneberg (Schleswig-Holstein) den Parkplatz der BImA mit Feuer besucht“, heißt es etwas krude formuliert in dem Schreiben. Eine konkrete Gruppe offenbart sich dagegen nicht.

Angebliches Ziel: Bundesanstalt für Immobilien-Aufgaben

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Ihr Ziel: die Bundesanstalt für Immobilien-Aufgaben Pinneberg (BImA), denn die verwalte alle Kasernen und Liegenschaften der Bundeswehr. „Wie ihr also sehen könnt, gibt es viele Gründe, sich brennend für die ‚Bundesanstalt für Immobilien-Aufgaben‘ zu interessieren“, heißt es weiter im Schreiben.

Das Schreiben endet mit den Worten: „Sabotieren wir die Bundeswehr, sabotieren wir jedes NATO-Manöver, sabotieren wir den Krieg!“

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Was in der Nacht auf Sonntag geschehen war

Auf einem Zollgelände in Pinneberg waren vier Behördenwagen vollständig ausgebrannt – mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, konnten aber nicht verhindern, dass die Autos zerstört wurden.

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Gegen 3 Uhr morgens waren auf dem Parkplatz an der Straße An der Raa meterhohe Flammen und laute Knallgeräusche gemeldet worden. Die Kripo ermittelt zur Brandursache. Der Schaden wird auf rund 125.000 Euro geschätzt. (mp)