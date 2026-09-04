Eine BMW-Fahrerin weicht einem entgegenkommenden Wagen aus. Dabei verliert sie die Kontrolle.

Bei dem Ausweichmanöver nahe Ahrenviöl ist der der BMW X3 von der K79 abgekommen und hat sich überschlagen. Nico Hessel/Nordpresse

Schwerer Unfall bei Husum: Am Freitagmorgen hat sich eine Frau in ihrem BMW X3 überschlagen, als sie einem anderen Wagen ausweichen musste.

Die 34-Jährige war gegen 10.45 Uhr auf der Kreisstraße 79 von Ahrenviöl in Richtung Ahrenviölfeld unterwegs. Im Bereich einer Kurve kam ihr laut Polizei ein anderes Fahrzeug entgegen – weit auf dem Fahrstreifen der BMW-Fahrerin.

Unfall auf K79 nahe Husum

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Sie wich aus, um eine Kollision zu verhindern, verlor dabei aber die Kontrolle über den SUV und kam von der Fahrbahn ab. Auf einer Koppel überschlug sich der Wagen und blieb schließlich auf der Beifahrerseite liegen.

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Die Frau wurde leicht verletzt und konnte das Auto selbst verlassen. Am BMW entstand ein Totalschaden.

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Der Geisterfahrer entfernte sich vom Unfallort. Zu dessen Fahrzeug konnte die Polizei keine näheren Angaben machen.