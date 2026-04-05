Autofahrerin prallt gegen mehrere Bäume – schwer verletzt

Eine Frau kommt mit ihrem Auto von der Straße ab und knallt gegen mehrere Bäume. Dabei wird sie schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Eine 40-Jährige ist in Heidmoor (Kreis Segeberg) mit ihrem Auto von der K48 abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Die Feuerwehr habe die schwer verletzte Frau am Samstagabend aus ihrem Fahrzeug freischneiden müssen, teilte eine Polizeisprecherin mit.

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Ein Gutachter wurde demnach von der Staatsanwaltschaft beauftragt, den Unfall zu rekonstruieren. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte die Autofahrerin einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen sein. Der genaue Unfallhergang soll ermittelt werden. (dpa/mp)