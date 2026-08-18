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Schleswig-Holstein
Autofahrerin nach schwerem Unfall in Lebensgefahr – warum verlor sie die Kontrolle?
Schwerer Unfall auf der B 207: Eine 51-Jährige wird lebensgefährlich verletzt. Warum der Unfall passierte, ist unbekannt.
Am Dienstagnachmittag ist eine 51-jährige Frau bei Talkau im Kreis Herzogtum Lauenburg gegen einen Baum gefahren. Sie wurde lebensgefährlich verletzt.
Gegen 15 Uhr kam die 51-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf der B 207 von der Fahrbahn ab, dann prallte sie gegen einen Baum. Nach Polizeiinformationen wurde sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
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Die Unfallstelle war auch Stunden nach dem Crash noch vollständig gesperrt. Ein Gutachter wurde hinzugerufen, um bei der Rekonstruktion des Unfalls zu helfen. (mp)