Schwerer Unfall auf der B 207: Eine 51-Jährige wird lebensgefährlich verletzt. Warum der Unfall passierte, ist unbekannt.

Am Dienstagnachmittag ist eine 51-jährige Frau bei Talkau im Kreis Herzogtum Lauenburg gegen einen Baum gefahren. Sie wurde lebensgefährlich verletzt.

Gegen 15 Uhr kam die 51-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf der B 207 von der Fahrbahn ab, dann prallte sie gegen einen Baum. Nach Polizeiinformationen wurde sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Unfallstelle war auch Stunden nach dem Crash noch vollständig gesperrt. Ein Gutachter wurde hinzugerufen, um bei der Rekonstruktion des Unfalls zu helfen. (mp)