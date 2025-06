Autofahrer verliert vor Eisdiele Kontrolle – fünf Verletzte

Schwerer Unfall am Freitag: Ein Autofahrer hat in Friedrichstadt (Nordfriesland) laut Polizei die Kontrolle über seinen Wagen verloren und fünf Passanten verletzt.

Der 74-Jährige sei gegen 16.30 Uhr beim Ausparken zunächst in die Bestuhlung vor einer Eisdiele am Marktplatz gefahren, dann gegen eine Laterne und dann gegen einen Baum, sagte ein Polizeisprecher.

Auch eine Laterne wurde umgefahren. Georg Wendt/dpa Auch eine Laterne wurde umgefahren.

Fünf Verletzte in Friedrichstadt: Polizei geht von Unfall aus

„Dabei hat er fünf Passanten, die sich gerade in diesem Bereich befanden, verletzt.“ Zwei Personen wurden laut Polizei schwer verletzt. Eine von ihnen erlitt eine Oberschenkel-Fraktur. Es bestehe aber keine Lebensgefahr. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser in Husum und Heide gebracht, auch der 74-Jährige.

„Es war mit großer Sicherheit ein Unglücksfall.“ Man gehe von medizinischen Gründen für den Unfall aus, der Fahrer habe schon vorher gesundheitliche Probleme gehabt.

Er soll aufgrund verschiedener Vorerkrankungen die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben, so die Polizei. Zuvor hatte RTL über den Vorfall berichtet. (dpa/mp)