Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind nach einem Unfall mit mehreren Verletzten auf der A23 im Einsatz. Was bislang bekannt ist.

Feuerwehrleute bergen eines der Autos nach dem Unfall auf der A23 bei Halstenbek. Holstein-Report

Die Autobahn 23 bei Halstenbek im Kreis Pinneberg ist am Nachmittag nach einem schweren Unfall in Richtung Süden vorübergehend gesperrt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge sind zwischen den Anschlussstellen Halstenbek-Rellingen und Halstenbek-Krupunder vier Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden, wie ein Mitarbeiter der Regionalleitstelle der Polizei sagte.

Im zähfließenden Verkehr soll ein Autofahrer zu spät gebremst haben und dabei zunächst einen Wagen vor ihm berührt und diesen dann auf weitere Fahrzeuge davor geschoben haben. Sein eigenes Auto kam am Ende auf dem Dach zum Stillstand.

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Bei dem Unfall seien fünf Menschen leicht verletzt worden. Es seien Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Technischem Hilfswerk am Unfallort. (dpa/mp)