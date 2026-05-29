Autofahrer fährt bei Rot: Frontal-Crash mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte, zwei schwerbeschädigte Autos: Das ist die Bilanz eines Frontal-Crashs in Geesthacht am späten Donnerstagabend.

Am Übergang der Autobahn 25 zur Bundesstraße 404 krachten ein Fiat Doblo und VW T-Roc zusammen. Laut Polizei fuhr der Fiat-Fahrer (Jahrgang 1969, also 56 oder 57 Jahre alt) auf der A25 aus Richtung Hamburg kommend in den Kreuzungsbereich. Dabei missachtete er den Ermittlungen zufolge eine rote Ampel.

Autofahrer fährt bei Rot: Frontal-Crash in Geesthacht

Gleichzeitig gab die Fahrerin des VW-SUVs bei grüner Ampel Gas, um auf die Autobahn zu fahren. Dabei wurde die junge Frau (19 oder 20 Jahre alt) von dem Fahrer des Kastenwagens frontal gerammt.

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Beide Personen erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Die Autos wurden stark beschädigt – beim T-Roc wurde die Stoßstange fast vollständig abgerissen. Die Einmündung wurde kurzzeitig voll gesperrt.