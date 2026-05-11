Autofahrer bremst Rennrad-Gruppe aus: 14-jährige Hamburgerin schwer verletzt

Eine Trainingsfahrt am Muttertag endete für eine junge Rennradfahrerin aus Hamburg im Krankenhaus: Ein Autofahrer soll eine Jugendgruppe absichtlich ausgebremst haben.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmittag auf der K79 zwischen Wakendorf II und Wilstedt. Eine siebenköpfige Jugend-Rennradgruppe war dort gemeinsam mit ihrem Trainer unterwegs. Laut Polizei fuhr die Gruppe in Doppelreihe auf der Straße. Ein Radweg existiert auf diesem Abschnitt nicht.

Ein 56-jähriger Autofahrer soll die Gruppe zunächst überholt und den Radfahrern dabei etwas zugerufen haben. Anschließend scherte der Fahrer des Opel Corsa unmittelbar vor den Jugendlichen wieder ein und bremste laut Ermittlern abrupt bis zum Stillstand ab.

Die mit rund 28 km/h fahrende Gruppe musste stark abbremsen und ausweichen. Ein 16-Jähriger geriet dabei ins Rutschen und prallte gegen das Auto. Kurz darauf stürzte auch eine 14-jährige Hamburgerin, nachdem sie mit einer Teamkollegin kollidiert war. Das Mädchen kam mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins Krankenhaus.

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Der Autofahrer äußerte sich laut Polizei nicht zu dem Vorfall. Die Staatsanwaltschaft Kiel ordnete die Beschlagnahmung seines Führerscheins an. Gegen den 56-Jährigen wird nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.