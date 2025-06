Rentner kracht mit Kleinwagen gegen Baum – Hubschrauber im Einsatz

Schwerer Unfall nördlich von Hamburg: Am Donnerstagvormittag ist ein 84-Jähriger nach einem Autounfall mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Der Mann war gegen 10.30 Uhr auf der Straße Am Mühlenteich in Lasbek (Kreis Stormarn) unterwegs, so eine Polizeisprecherin. Plötzlich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 84-Jährige schleuderte im Wagen zurück nach links, wo er erneut mit einem Baum kollidierte, diesmal frontal.

Der Mann wurde in seinem Kleinwagen eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Er verletzte sich laut Polizei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die genaue Unfallursache wird derzeit ermittelt. (zc)