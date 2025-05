Autodiebe schlagen zu: Acht Wagen weg, 140.000 Euro Schaden!

Zunächst verschaffen sich die Täter Zugang zu einer Autohandlung und stehlen Fahrzeugschlüssel und -papiere. Dann machen sie sich mit den Fahrzeugen aus dem Staub.

Unbekannte haben bei einem Einbruch in eine Autohandlung in Rellingen (Kreis Pinneberg) acht Wagen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 138.500 Euro.

Autodiebe klauen erst Schlüssel und Papiere, dann die Wagen

Nach den ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter durch ein zerstörtes Fenster Zugang in die Innenräume. Dort wurden die Fahrzeugschlüssel und -papiere entwendet. Mit den gestohlenen Autos verließen sie dann das Firmengelände, das in unmittelbarer Nähe zu einer Auffahrt auf die Autobahn 23 liegt.

Auch von anderen Fahrzeugen wurden die Schlüssel und Papiere mitgenommen. Diese Wagen ließen die Täter aber stehen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg dauern an. (dpa/mp)