Autobahn-Trottel mit dummer Aktion: Polizei streicht Urlaubsfahrt

Plötzliches Ende einer Urlaubsfahrt: Mit seinem provokanten Verhalten auf der Autobahn hat ein 37-Jähriger am vergangenen Freitag nicht nur andere genervt – sondern sich auch selbst die Reisepläne ruiniert.

Der in Dänemark wohnende Fahrer war mit seinem Renault Clio auf dem Weg nach Polen, als er auf der A24 bei Basthorst in einen verkehrsunfallbedingten Stau geriet. Als er im Schritttempo an der Unfallstelle vorbeifuhr, applaudierte er laut Polizei provokant und äußerte gegenüber einem der beteiligten Fahrer lautstark sein Unverständnis.

Vortest reagierte positiv auf THC

Die Polizei stoppte den Mann wenig später und unterzog ihn einer Kontrolle. Dabei kam der Verdacht auf, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest reagierte positiv auf THC.

Für den 37-Jährigen war damit Endstation: Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt. (mp)